İhlas Haber Ajansı

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Yetkililer karla mücadele çalışmalarını GAMER'den yönetti

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ve beraberindeki il ve ilçe yöneticileri, kar yağışı nedeniyle yürütülen çalışmaları Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinden (GAMER) takip etti.


Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan kar yağışı nedeniyle yürütülen çalışmaları Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ve birim sorumlularıyla birlikte Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinden (GAMER) takip etti.


Vali Ayhan, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için gerekli çalışmaların hızlı bir şekilde yapılması talimatını verirken Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de belediye ekiplerinin çalışmalarını yönetti.

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