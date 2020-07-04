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Yılanların dansı kamerada

Şanlıurfa’da yılanların kayalık alandaki çiftleşme dansı kameraya yansıdı.

Şanlıurfa'da yılanların kayalık alandaki çiftleşme dansı kameraya yansıdı.


Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesine bağlı kırsal Akıncık mezrasında yılanların kayalık alandaki çiftleşme dansı kameraya yansıdı. Havaların ısınmasıyla birlikte arazilerde çok sık bir şekilde görülmeye başlanan yılanlar, bu defa çiftleşme dansı yaparken görüldü. Çiftçi Mustafa Basmacı tarafından cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerde siyah renkli iki yılanın kayalık alandaki otların arasında çiftleşme dansı yaptıkları görüldü.

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