Yılbaşı denetiminde kaçak sigara ve sahte alkol ele geçirildi

Şanlıurfa'da düzenlenen yılbaşı denetimlerinde sahte alkol, kaçak sigara ve uyarıcı hap ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, yılbaşı denetimleri çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyor. Eyyübiye ilçesinde, sahte alkol ve kaçak sigara satıldığı belirlenen 4 farklı adreste denetim yapıldı. İşyerlerinde yapılan aramalarda, kaçak 700 paket sigara, 11 adet sahte alkollü içki ve bin 130 adet uyarıcı hap ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.