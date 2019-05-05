Yıldız Ramazan ayı mesajı yayınladı

Yıldız mesajında , “İslam aleminin büyük bir özlemle beklediği, sevgi, hoşgörü ve yardımlaşma duygularının ön plana çıktığı 11 ayın sultanı Ramazanı Şerif'e hep birlikte kavuşmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşıyoruz. Paylaşma ve dayanışma duygularının doruğa çıktığı, gönüllerin birleştiği, dostluk ve kardeşlik duygularının yoğunlaştığı, cömertliğin ve yardımseverliğin zirveye ulaştığı bu ayın, gönül dünyamızda kendimizi muhakemeye çekmeye ve yaşanan sıkıntıların, dostluk ve kardeşlik duygusu ile ortadan kaldırılmasına vesile olmasını diliyorum. Bereket, bolluk ve yardımlaşmanın doruğa ulaştığı bu kutlu ayda, sabır ve huşu içinde tutulan oruçlarımızın ve yapılan tüm ibadetlerimizin Cenabı Allah tarafından kabul edilmesini niyaz ediyorum. Barış ve mutluluğun egemen olduğu, savaş, terör ve yoksulluğun geride kaldığı bir dünya temennisiyle, Şanlıurfalı hemşehrilerim başta olmak üzere vatandaşlarımızın ve bütün İslam aleminin Ramazan Ayını tebrik ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.