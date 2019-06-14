YKS öğrencileri sınava Haliliye Belediyesi ile hazırlanıyor

Haliliye Belediyesi Bahçelievler Eğitim ve Gençlik Merkezi, öğrencileri hayallerine kavuşturuyor. Üniversite sınavına yönelik hazırlık kurslarının ücretsiz verildiği merkezde, hafta sonu yapılacak YKS öncesi öğrencilere yönelik yoğun çalışmalar gerçekleştiriliyor. Sınav stresinin azaltılması için seri deneme sınavlarının yapıldığı merkezde, öğrencilerin takıldığı soruların çözümü için de alanında uzman öğretmenler tarafından soru çözüm saatleri düzenleniyor. Öğrenciler, sınava girecekleri sayısal, sözel ve eşit ağırlık branşlarında çözemediği soruları, ilgili öğretmenler tarafından hem çözümünü sağlıyor hem de benzer soruların çözümü için püf noktalarını tekrar etmiş oluyor.

Merkezde eğitim alan öğrenciler, kendilerine sağlanan imkandan dolayı Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a teşekkür etti.