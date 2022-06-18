YKS sınavına girecek öğrenciler için destek masası kuruldu

Viranşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, cumartesi ve pazar günü YKS sınavlarına girecek öğrencilerin sorun yaşamaması için öğretmenevi önünde destek masası oluşturdu. Belediye Başkanı Salih Ekinci'nin talimatı ile kurulan destek masası, gelen taleplere anında cevap vererek, sorun yaşayan öğrencilerin yardımına koştu. Öğrencilerin sorun ve sıkıntı yaşamaması için sabahın erken saatlerinde mesaiye başlayan ekipler, sınav sabahı girecekleri okulu bulamayan ve sınava yetişmeye çalışan öğrencileri okullarına yetiştirdi. Okullarını bulmaya çalışan öğrencilere yardımcı oldu. Destek masası, öğrencilere her türlü desteği sağlarken, belediye ekipleri de sıcaklığın yaklaşık 40 dereceyi bulduğu ilçede sınava girecek öğrenciler ile okul bahçesinde heyecanla bekleyen velilere soğuk su dağıttı.

Sınava giren öğrencilere başarılar dileyen Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, ekiplerin sahada olduğunu ve tüm imkanları ile öğrencilerin hizmetinde olduğunu söyledi.

YKS'nin, öğrencilerin gelecekleri açısından önemli bir basamak olduğunu belirten Başkan Ekinci, sınavında ter dökecek öğrencilerin emeklerinin karşılığını almalarını temenni etti. Viranşehir gençlerinin başarılı olması için ne gerekiyorsa yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini belirten Ekinci, “Kıymetli gençlerimizin sınav heyecanını paylaşıyor, tüm öğrencilerimize girecekleri önemli sınavda başarılar diliyorum” diye konuştu.

Öğrenci ve öğrenci velileri ise, desteklerinden dolayı Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci ve ekibine teşekkür etti.