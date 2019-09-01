Yol kenarında çıkan yangın, fıstık bahçesine sıçramadan söndürüldü

Şanlıurfa'da yol kenarındaki otluk alanda çıkan yangın, karşı taraftaki fıstık bahçesine sıçramadan itfaiye tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, dün gece Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Seyrantepe (Maşuk) Mahallesi yolunda çıktı. Bilinmeyen bir nedenle yol kenarındaki kuru otlar tutuştu. Kısa sürede büyüyen yangın karşı taraftaki fıstık bahçelerine doğru ilerleyince itfaiyeye haber verildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yoldan geçen araçlardan atılan sigara izmaritinden çıktığı tahmin edilen yangının kesin çıkış nedeninin araştırıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.