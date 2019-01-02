Yol olmayınca, cenaze traktör römorkunda mezarlığa götürüldü

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kırsal bir mahallede hayatını kaybeden kadının cenazesi mezarlığa traktörle götürüldü.

Siverek ilçesinde son günlerde etkili olan sağanak yağışlar hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Kırsal mahallelerde bulunan birçok çamurlu yol kullanılamaz hale gelirken, vatandaşlar cenazelerini traktör römorkunda mezarlığa ulaştırıyor.

Geçtiğimiz gün, ilçeye 35 kilometre uzaklıkta bulunan Karacadağ'a bağlı Olgunlar köyünde Nuriye Yıldırım (78) hayatını kaybetti. Köylüler kadını defnetmek için, yolların bozuk ve çamurlu olmasından dolayı, cenazeyi mezarlığa traktör römorkunda taşıyarak ulaştırdı.

Cenazenin römorkta taşınması ve yolların bozukluğu bir mahalle sakini tarafından cep telefonu kamarasıyla kaydedilirken, vatandaş hem çekim yaparak hem de yolların bozukluğundan şikâyette bulunuyor.