Yol verme tartışması kavgaya dönüştü: 8 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 2 akraba aile arasında çıkan yol verme tartışması kavgaya dönüştü, 8 kişi yaralandı.

Olay, Siverek ilçesine bağlı Üstüntaş Mahallesi'ne bağlı Çerci Mezrası'nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre 2 araçta bulunan akraba aileler arasında yol verme tartışması yaşandı. Tartışma kısa sürede taş, sopa ve yumrukların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada her 2 aileden 8 kişi vücutlarından aldıkları darbelerle yaralanırken, kavgada 2 otomobilde de maddi hasar meydana geldi.

Diğer mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve 112 Acil Ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, jandarma köyde ve Hastane çevresinde güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.