Yola çıkan traktöre otomobil çarptı: 3 yaralı

Şanlıurfa'da yola çıkmaya çalışan traktöre otomobil çarptı, kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza öğle saatlerinde Hilvan-Şanlıurfa karayolu, Hilvan çıkışında meydana geldi. Alınan bilgilere göre sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen traktör kavşakta anayola girmeye çalıştığı sırada, sürücü ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle traktör ve otomobil hurdaya döndü. Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Hilvan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Alınan bilgilere göre, yaralıların hayati tehlikesi bulunduğundan yaralılar Şanlıurfa'ya kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.