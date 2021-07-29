Yola fırlayan çocuk, şoförün dikkati sayesinde ölümden kıl payı kurtuldu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde karayolunda topla oynayan çocuk, hızla ilerleyen aracın altında kalmaktan şoförün dikkati sayesinde kurtuldu. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Yürekleri ağza getiren olay, Siverek-Adıyaman karayolu Siverek çıkışında meydana geldi. Karayolu kenarında topla oynayan çocuk, karşı tarafa geçti. Bir müddet yolun karşısında oynayan çocuk, karşıya geçmek için aniden karayoluna fırladı. O esnada Adıyaman tarafından hızlıca gelen hafif ticari araçla karşı karşıya geldi. A raç sürücüsü aniden manevra yaparak direksiyonu kırdı. Sürücünün dikkati sayesinde çocuk kıl payı ölümden kurtuldu. Çocuğun yola fırlama anı ve sürücünün hafif manevra yaparak çocuğa çarpmaktan kurtulması saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayı gören iş yeri sahibi Musa Baturalp, çocuğun sürücünün dikkati sayesinde kurtulduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

"Dün marketteyken bir çocuğun aniden yola fırladığını gördük, fırladığı sırada az kaldı ki araba çarpacaktı. Tam bir metre kalmıştı ki araba çarpacak sürücünün dikkati sayesinde de çocuk kendini kurtardı. Sürücü de çok dikkatliydi, anlık müdahale ederek kaza olmasını önledi. Siverek girişinde araçlar çok hız yapıyor, yerleşim alanıdır çocuklar oyun oynuyor, geziyor ondan dolayı sürücüler buralarda çok dikkatli olmalı. Sürücü daha sonra aracını durdurdu, araçta hanımı ve çocukları vardı. Onlar da çok korkmuştu, indi çocuğun yanına geldi biraz su verdik, oturttuk kendine geldi."