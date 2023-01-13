İhlas Haber Ajansı

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Yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde durdurulan yolcu otobüsünde 1,5 kilogram sentetik uyuşturucu ile yakalanan zanlı tutuklandı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde durdurulan yolcu otobüsünde 1,5 kilogram sentetik uyuşturucu ile yakalanan zanlı tutuklandı.


Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçe girişinde durdurulan şehirler arası yolcu otobüsünde dedektör köpek yardımıyla arama yaptı. Yapılan aramada, çantasında 1,5 kilogram sentetik uyuşturucu bulunan R.Ö. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.Ö., nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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