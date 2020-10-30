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Yolcunun ayakkabısında uyuşturucu çıktı

Şanlıurfa’da uçağa binmek isteyen bir yolcunun ayakkabısındaki uyuşturucuyu tespit eden havalimanı güvenlik görevlisi ödüllendirildi.

Şanlıurfa'da uçağa binmek isteyen bir yolcunun ayakkabısındaki uyuşturucuyu tespit eden havalimanı güvenlik görevlisi ödüllendirildi.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Gap Havalimanında güvenlik görevlisi olarak çalışan Yakup Çetin, şüphelendiği bir yolcunun ayakkabılarını çıkarttırıp X-Ray cihazından geçirdi. Yapılan kontrolde yolcunun her iki ayakkabısında toplam 700 gram esrar maddesi tespit edildi. Güvenlik görevlilerinin haber vermesi üzerine olay yerine giden polis ekipleri, zanlıyı gözaltına alarak Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğüne götürdü.


Güvenlik görevlisi ödüllendirildi


Yolcunun spor ayakkabısındaki esrar maddesini bulan güvenlik görevlisi Yakup Çetin ile Proje Sorumlusu Nihat Ağırel, Havalimanı Müdür Vekili İbrahim Çiftçi ve Emniyet Şube Müdürü Adem Yandak tarafından ödüllendirildi.


Gözaltına alınan şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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