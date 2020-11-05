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Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına araba çarptı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan kadına araba çarptı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan kadına araba çarptı.


Kaza Siverek - Çermik çevre yolu olarak bilinen Fırat Mahallesi Mevlana Celaleddin Rumi Bulvarı'nda, Selçuk İlkokulu yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre yolun karşı tarafına geçmeye çalışan A.K.'ye otomobil çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri ve ambulans sevk edildi. Yaralı kadın Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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