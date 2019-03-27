Yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye otomobil çarptı

Şanlıurfa'da yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye otomobil çarpması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Haliliye ilçesine bağlı Atatürk mahallesinde meydana geldi. Yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Pınar Ç., sürücüsü öğrenilemeyen 06 MSJ 22 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan kadın, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 122 Acil Sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hasta hanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.