Yükselen duman mahalleliyi ayağa kaldırdı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir binanın ara katında çıkan yangın, mahalleliyi ayağa kaldırdı.

Yangın, Siverek Hasan Çelebi Mahallesi'nde bulunan Eylül Sitesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, henüz öğrenilemeyen bir nedenle dairenin çocuk odasında başlayan yangın kısa sürede diğer odalara sıçradı. Binadan siyah dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunurken içerde insanların olduğu iddiası korkuya neden oldu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken yapılan incelemede içerde kimsenin olmadığı anlaşıldı.

Yangın mahallede kısa süreliğine paniğe neden olurken olayla ilgili inceleme başlatıldı.