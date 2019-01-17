Zabıta bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti

Şanlıurfa'da Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri toplanma merkezi yakınlarında buldukları ve içerisinde bir miktar para ile banka kartları bulunan cüzdanı sahibine teslim etti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı zabıta ekipleri merkez Haliliye ilçesine bağlı Bamyasuyu Mahallesindeki toplama merkezi yakınlarında denetim yaptıkları esnada yerde bir cüzdan buldu. Zabıta ekipleri içerisinde bir kimlik, banka kartları ile bir miktar para olan cüzdanı sahibine ulaşmak için çalışma başlattı. Çalışma sonrası cüzdan sahibi Abdülhakim Alban'a ulaşan zabıta ekipleri yolda buldukları cüzdanı teslim etti.

Kaybettiği cüzdanına büyükşehir belediyesi zabıta ekiplerinin sayesinde kavuşan Abdülhakim Alban ekiplere teşekkür ederek, “Farkında olmadan cüzdanımı düşürmüşüm. büyükşehir belediyesi zabıta ekipleri bana ulaşarak cüzdanımın bulduklarını söylediler. Daha sonra cüzdanımı getirip bana teslim ettiler. Zabıta ekiplerinin isteği üzerine cüzdanımı kontrol ettiğimde herhangi bir eksiklik olmadığını gördüm. Kaybettiğim cüzdanımı bularak bana getirip teslim eden zabıtalara teşekkür ediyorum” diye konuştu.