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Zabıta ekiplerinden hijyen ve etiket denetimi

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde zabıta ekipleri, halk sağlığını korumaya yönelik hijyen denetimlerini sürdürüyor.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde zabıta ekipleri, halk sağlığını korumaya yönelik hijyen denetimlerini sürdürüyor.


Karaköprü Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri vatandaşların sağlığını korumak için ilçedeki market, kasap, manav ve fırın gibi işletmelerde hijyen, ürünlerin son kullanma tarihleri ile raf ve kasadaki farklı fiyat oyununa yönelik denetimlerini sürdürüyor. Özellikle halkın en yoğun şekilde hizmet aldığı marketler ve fırınlar üzerinde denetimlerini sıklaştıran zabıta ekipleri, iş yerlerindeki ürünleri ve depolarını kontrol etti. Denetimler sırasında ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol eden ekipler, fırınlarda da ekmekleri tartarak gramajlarına baktı. Uygunsuz şekilde çalışma yapan işletmeler hakkında işlem yapan zabıta ekipleri, halkın daha sağlıklı ürünler tüketmesi için denetimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceklerini söyledi.

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