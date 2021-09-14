Zabıta ekiplerinden kaldırım işgali denetimi

Cadde ve sokaklarda yayaların kullanım alanı olan kaldırımların iş yerleri tarafından işgal edilmesinin önüne geçebilmek için denetimlerini arttıran Viranşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, iş yerleri tarafından kaldırımlara bırakılan, görüntü kirliliğine yol açan ticari mallar, flama ve seyyar tabelaların kaldırılması uyarısında bulundu. Kaldırımları işgal eden işyeri sahiplerine söz konusu işgallerin belediye mevzuatına aykırı olduğunu uygun bir dille anlatan ekipler, uyarılara rağmen kaldırımları işgal eden esnaflara daha sonra yapılacak denetimlerde cezai işlem uygulanacağını belirtti.