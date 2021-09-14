İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Zabıta ekiplerinden kaldırım işgali denetimi

Viranşehir Belediyesi, ana cadde ve sokaklarda vatandaşların kullanım alanı olan kaldırımların iş yerleri tarafından işgal edilmesinin önüne geçebilmek için denetimlerini sürdürüyor.


Cadde ve sokaklarda yayaların kullanım alanı olan kaldırımların iş yerleri tarafından işgal edilmesinin önüne geçebilmek için denetimlerini arttıran Viranşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, iş yerleri tarafından kaldırımlara bırakılan, görüntü kirliliğine yol açan ticari mallar, flama ve seyyar tabelaların kaldırılması uyarısında bulundu. Kaldırımları işgal eden işyeri sahiplerine söz konusu işgallerin belediye mevzuatına aykırı olduğunu uygun bir dille anlatan ekipler, uyarılara rağmen kaldırımları işgal eden esnaflara daha sonra yapılacak denetimlerde cezai işlem uygulanacağını belirtti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.