Zabıta ekiplerinden sıkı denetim

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci'nin talimatıyla harekete geçen Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki vatandaşların güvenli ve sağlıklı bir şekilde alışveriş yapabilmesi için zincir market, fırın ve pastanelerde hijyen, gramaj ve fiyat artışına yönelik denetimlerini artırdı. Şanlıurfa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol görevlilerinin de eşlik ettiği denetimlerde zincir market, fırın ve pastanelerde iş yeri açma, çalışma ruhsatı, ürünlerin son kullanma tarihleri, temizlik ve hijyen kuralları gibi insan sağlığı için son derece önemli olan hususlarda kontroller yapıldı. Marketlerde rastgele seçilen ürünlerin son kullanma tarihleri kontrol edilirken fırınlarda ise gıda ile temas eden malzemelerin uygunluğu, depolama koşulları, hijyen kuralları ile ilgili incelemeler yapıldı. Denetimde, evrak eksikleri ve kurallara uymayan işletmelere uyarılar yapıldı.

Denetimler aralıksız devam edecek

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, halkın sağlığını önemsediklerini belirterek, vatandaşın sağlıklı gıda tüketebilmesi için denetimleri aralıksız sürdürdüklerini belirtti.

Zabıta ekiplerinin yaptığı denetimlerde, hijyen, gramaj ve personel temizliği gibi kurallara uymayan fırınlara gerekli uyarı ve işlemlerde bulunduğunu dile getiren Başkan Ekinci, denetimlerin vatandaşların sağlığını ilgilendiren tüm konularda devam edeceğini kaydetti.