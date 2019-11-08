Zabıta şehir içi otobüsleri denetledi

Kent genelindeki denetim faaliyetlerini sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Trafik Zabıta ekipleri, merkez ve ilçelerde toplu taşıma araçlarına yönelik denetleme gerçekleştirdi. Denetlemelerde toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlarından gelen şikayet ve istekleri de göz önünde bulunduran büyükşehir belediyesi trafik zabıta ekipleri, kentte bulunan midibüs, halk ve belediye otobüslerinde klima, çalışma karnesi, kılık kıyafet, cam film ve sigara denetimini yaparak şoförlere gerekli uyarılarda bulundu.