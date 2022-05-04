Zabıtadan bayram denetimi

Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı'nda denetimlerine ara vermedi. Bayram boyunca vatandaşların refahı için sahada olan ekipler, sıklıkla alışveriş yapılan işletmeleri tek tek denetledi.

Haliliye Belediyesi, halk sağlının korunması için ilgili tüm birimleri ile faaliyetlerine devam ediyor. Vatandaşların refahı ve sağlığı için denetimlerini sürdüren Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı boyunca sahadaki çalışmalarını da devam ettirdi. Vatandaşlara hizmet veren tüm iş yerlerini aralıksız denetleyen ekipler, bayram boyunca vatandaşların hiçbir olumsuzlukla karşılaşmaması için koordineli çalışmalarını yürüttü. Bu çerçevede ilçe merkezinde hizmet veren fırın, unlu mamulleri, pastane, lokanta ve kafeler bayram günlerinde sıkı takibe alındı. Vatandaşların sağlığı için hijyen, gramaj ve ruhsat denetimi yapan ekipler, herhangi bir sorun ya da eksikliği bulunmayan işletme çalışanlarına teşekkür ederek, Ramazan Bayramlarını tebrik etti.