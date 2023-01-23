Zazaca tiyatro oyunu vatandaşların beğenisini topladı

Siverek Belediyesi tarafından Siverek Kültür Merkezi'nde düzenlenen ücretsiz tiyatro etkinliğinde Bingöl Şehir Tiyatrosu tarafından Zazaca oyun sahnelendi. Düzenlenen tiyatro etkinliğine Belediye Başkanı Ayşe Çakmak ile çok sayıda vatandaş katıldı. Bingöl Şehir Tiyatrosu ekibi tarafından Destpit (Cimri) tiyatro etkinliğine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık 1 saat süren tiyatro etkinliği sonrasında Belediye Başkanı Ayşe Çakmak sahne alan tiyatro ekibine ve vatandaşlara teşekkür etti. Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Serkan Naryaprağı, ''Belediye Başkanımız Ayşe Çakmak'ın talimatları doğrultusunda vatandaşlarımıza ücretsiz olarak güzel bir etkinliğe ev sahipliği yaptık, Şehri Bingöl tiyatro ekibini ağırladık halkımıza yönelik ücretsiz olarak zazaca oyun sergilediler. Sahne alan Zazaca tiyatro oyunu vatandaşlarımız tarafından büyük beğeni topladı, düzenlenen tiyatro etkinliğinden dolayı Şehri Bingöl ekibine ve bizlere bu fırsatı veren başkanımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.