Zehir tacirleri yakayı ele verdi

Şanlıurfa'da uyuşturucu madde ticareti yapan 3 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Haliliye ilçesi Atatürk Mahallesinde yaşandı. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus Polisi ekipleri, 3 şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti. Şahısları tespit ederek takibe alan polis, 3 kişiyi suçüstü yakalayarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar, polis otosuna konularak emniyette götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.