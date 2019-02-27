İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Zincirleme kazada 3 çocuk yaralandı

Şanlıurfa’da 3 aracın karıştığı trafik kazasında otomobillerden biri yan yatarken içinde bulunan 3 çocuk hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında otomobillerden biri yan yatarken içinde bulunan 3 çocuk hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Haliliye İlçesine bağlı Atatürk Bulvarı üzerinde yaşandı. Vedat Y.'nin kullandığı 63 T 0838 plakalı otomobil ile Havat K.'nin kullandığı 12 AB 050 plakalı otomobil ve Erdal B.'nin kullandığı 63 HT 856 plakalı otomobil, trafik ışıklarında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Erdal B.'nin kullandığı otomobil yan yatarken içinde bulunan 3 çocuk hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.