İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Zırhlı polis aracı yola fırlayan çocuğa çarptı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde aniden yola koşan kız çocuğuna zırhlı polis aracının çarptığı anlar kameraya yansıdı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde aniden yola koşan kız çocuğuna zırhlı polis aracının çarptığı anlar kameraya yansıdı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Viranşehir ilçesine bağlı PTT Caddesi üzerinde dün meydana geldi. Ara sokaktan hızla yola koşan 5 yaşındaki N.D. isimli kız çocuğuna, zırhlı polis aracı çarptı. Kazayı fark eden sürücünün ihbarıyla olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri, yaralı kız çocuğunu ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastaneye kaldırılan kız çocuğunun durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.


Kaza anı bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.