Zorla alıkoydukları vatandaşa işkence yapıp değerli eşyalarını çaldılar

Şanlıurfa'da aralarında bir kadının da bulunduğu 5 kişi, iddiaya göre gece saatlerinde bir vatandaşı evinden zorla alıp bir mağaraya götürerek işkence yaptı, değerli eşyalarını da çalarak kayıplara karıştı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'da geçtiğimiz hafta gece saatlerinde, aralarında bir kadının da bulunduğu 5 kişi, V.B. isimli vatandaşı zorla alıkoymak suretiyle bir mağaraya götürerek işkence yaptı, değerli eşyalarını çalarak kayıplara karıştı. Yaralı olarak hastaneye giden V.B. daha sonra polise giderek şahıslardan şikayetçi oldu. Olay üzerine çalışma başlatan Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Cinayet-Gasp Büro Amirliği ekipleri ile Narkotik Şube ekipleri, şahısların adreslerine operasyon düzenledi. Operasyonda, 1'i kadın 5 kişi yakalandı.

Ayrıca şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, bin 800 gram esrar maddesi, 2 adet hassas terazi, 1 adet tüfek ile 10 adet cep telefonu ele geçirildi.

Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesine sevk edilen şüphelilerden İ.S, S.D. ve kadın A.T. ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve birden fazla kişiyle silahla yağma' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli B.E. ve Ö.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.