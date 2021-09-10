1 milyon 485 bin pullu sazan yavrusu suya bırakıldı

Siirt'te baraj ve göletlere 1 milyon 485 bin pullu sazan yavrusu salındı.

Tarım ve Orman Bakanlığının 'Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi' kapsamında Şanlıurfa'dan getirilen balıklardan 1 milyonu Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı'na, 420 bini Şirvan ilçesinin Taşlı köyü mevkisindeki Alkumru Barajı'na, 65 bini de Kurtalan ilçesindeki Ekinli ve Yayıklı göletlerine bırakıldı. Siirtli vatandaşların su ürünleri yetiştiriciliği yaparak yeni bir gelir kapısı oluşturmayı hedeflediklerini belirten Siirt Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, barajlarla beraber Siirt bir havza haline geldiğini söyledi. Demirhan, “Tarım ve Orman Bakanlığımız ve İl Müdürlüğümüz ortak yürüttüğü projeyle su kaynaklarının balıklandırılması projesi ile Siirt'te 1 buçuk milyon yavru pullu sazan balıklarımız baraj göllerine bırakılmış durumdadır. Geçen hafta Prof. Dr. Veysel Eroğlu barajımıza 1 milyon adet, bugün hep beraber Alkumru barajımıza 420 bin adet Kurtalan ilçemize bağlı Ekinli ve Yayıklı göletlerine 65 bin olmak üzere 1 buçuk milyona yakın yavru pullu sazan balıklarımız baraj göletlerimize ve göletlere bırakılmış durumdadır. Barajlarımızın oluşmasıyla ilimiz genel alanda bir baraj havzası konumuna gelmiştir. Su kaynakları ve göletler yönünden zengin bir duruma gelmiştir. Biz bunu en iyi şekilde değerlendirip vatandaşlarımıza ek gelir kaynağı sağlamayı amaçlıyoruz. Bu konuda Tarım ve Orman Bakanlığımızın ve Siirt Valiliğimizin destekleri ve çalışmaları devam etmektedir. Balıklandırma çalışmalarımız her yıl devam edecektir. Ancak biz sadece balıklandırma çalışmaları değil vatandaşlarımızın bu yönde, bu sektörde çalışmak isteyen su ürünleri yetiştiriciliği yapmak isteyen vatandaşlarımıza gerek eğitim gerekse vereceğimiz desteklerle yeni bir istihdam yaratmayı yeni bir gelir kapısı oluşturmayı hedefliyoruz” dedi.