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14 yaşındaki genç av tüfeği ile kazara kendini vurdu

Siirt’te ava giden 14 yaşındaki genç, av tüfeği ile kazara kendini vurdu.

Siirt'te ava giden 14 yaşındaki genç, av tüfeği ile kazara kendini vurdu. Yaralanan genç hastanede tedavi altına alındı.


Edinilen bilgiye göre olay, Eruh ilçesine bağlı Gelenkardeş köyünde meydana geldi. Ava giden Abdulsamet S. (14), tüfeğin kazara ateş alması sonucu yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Yaralı Abdulsamet S., Siirt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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