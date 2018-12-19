2 yıldır acı çekiyordu 20 dakikada sağlığına kavuştu

Siirt'te 2 yıldır yutkunma zorluğu çeken vatandaş 20 dakika süren ameliyatla sağlığına kavuştu.

Siirt'te yıllardan beri yutkunma güçlüğü çektiği ve ağrılarının giderek artmasıyla hastaneye başvuran Nehide Danış muayene oldu. Yapılan muayene ve tetkikler sonucu yemek borusunda darlık olduğu, ameliyata alınan Danış Siirt'te ilk kez uygulanan kapalı ameliyat yöntemiyle 20 dakika süren ameliyatla sağlığına kavuştuğu belirtildi. 2 yıldır yutkunma zorluğu çeken Nehide Danış adlı kadının daha fazla ağrılara dayanamayarak hastaneye başvurduğunu söyleyen Siirt Devlet Hastanesinde Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Murat Başaran, “Yaptığımız tetkikler sonucu kadının boğazında darlık olduğunu saptadık. Siirt'te ilk defa ‘Buji Dilatasyon' denilen kapalı yöntemle hastayı ameliyat ettik” dedi.

Ameliyatın başaralı bir şekilde geçtiğini belirten Başaran, “Hastayı ameliyata alarak ilk kez kapalı yöntemle 20 dakika süren ameliyatla hasta normal hayatına döndü. Hastaya ‘Buji Dilatasyon' denilen yöntemle silika kaplı çeşitli büyüklükte vidalar kullanılarak endoskopi olarak yapılan bir işlem yaptık. Hastamız gayet sağlıklı normal bir şekilde yutkunabiliyor. Yutkunma güçlüğü önemli bir şikayettir. Bu şikâyeti olan hastaların mutlaka gastroenteroloji uzmanına başvurmasını öneriyoruz” diye konuştu.