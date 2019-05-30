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3.katın penceresinden düşen çocuk ağır yaralandı

Siirt’te 3.

Siirt'te 3. Kattaki evlerinin penceresinden düşen 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre olay, Yeni Mahalle M. Nebil Oktay Caddesi meydana geldi. Evin mutfak penceresine çıkan 4 yaşındaki Ferdi Ramazan Ensar Aydın dengesini kaybetmesi sonucu 3'üncü kattan düştü. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil sağlık ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırılan minik çocuk tedavi altına alındı. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.


Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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