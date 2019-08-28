70 yıl çekiç sesinin eksik olmadığı demirciler çarşısı sessizliğe büründü

Siirt'te 35 yıldır kömür ocağında demiri ısıtıp, döverek şekil veren 48 yaşındaki Murat Honaz, bitme noktasına gelen sıcak demircilik mesleğini zor şartlara rağmen sürdürüyor.

Tarım aletleri üzerine 35 yıldan beri bu işi yapan demir ustası Honaz, demir ısıtıp, beden gücü ile döverek çapa, nacak, tahra ve kazma gibi tarım aletleri yapıyor. Baba mesleğini devam ettiren Honaz, gelişen teknolojiye rağmen zor şartlarda mesleğini inatla sürdürmeye devam ediyor. Siirt'te 35 yıldır demir ustası olan Murat Honas, mesleğe ilk başladığı dönemlerde kent merkezinde 200 olan demir ustasının 3'e düştüğünü, son yıllarda da çırak bulamadıklarını, demircilik mesleğinin unutulmaya yüz tutmuş meslekler arasına girdiğini ve kendilerinden sonra kentte mesleklerini devam ettirecek çırak bulamadıklarını söyledi.

"Bu meslek gelecek nesillere geçmeyecektir"

Çırak bulamadıkları için bu mesleğin yok olmaya yüz tuttuğunu belirten Honas, “30-35 yıldır demircilikle uğraşıyorum babadan kalma. Şu anda eskisi gibi iş kalmamış. Zaten çırakta bulamıyoruz. Eskiden gece gündüz çalışıyorduk saat 12 ye kadar teknoloji bizim işimizi mahvetti. Gece gündüz çalışıyorduk yetiştiremiyorduk. Mallarımızı köylüler gelip kapının önünde oturur, eşyalarını bekleyip götürürlerdi. Gece gündüz çalışsaydık iş vardı. Ama şu anda teknoloji işlerimizi bitirdi. Eskiden sattığımız mallar satılmıyor” dedi.