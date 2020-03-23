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891 yıllık camide vatandaşlara evde kalmaları yönünde anons yapıldı

Siirt merkezde bulunan ve 891 yıl önce inşa edilen tarihi Ulu Cami’de vatandaşlara evde kalmaları yönünde anons yapıldı.

Siirt merkezde bulunan ve 891 yıl önce inşa edilen tarihi Ulu Cami'de vatandaşlara evde kalmaları yönünde anons yapıldı.


Siirt kent merkesinde bulunan tarihi Ulu Cami'de vatandaşlara yönelik 'dışarıya çıkılmaması' yönünde anons yapıldı. Korona virüs önlemleri kapsamında 891 yıl önce Selçuklular döneminde yapılan camide, zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmaması yönünde anons yapıldı. Ulu Cami imamı Nezir Obut, "Değerli hemşehrilerimiz evlerinizde kalmanız sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati derecede önemlidir. Lütfen zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayalım. Rabbim cümlemizi muhafaza eylesin. Amin" anonsu yaptı.

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