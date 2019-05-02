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AFAD-SEN Genel Başkanı Çelik'ten Siirt ziyareti

Afet ve Acil Durum Sendikası (AFAD-SEN) Genel Başkanı Ayhan Çelik ve beraberindeki Başkan Yardımcısı Doğan Sarıçay, Siirt’te çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Afet ve Acil Durum Sendikası (AFAD-SEN) Genel Başkanı Ayhan Çelik ve beraberindeki Başkan Yardımcısı Doğan Sarıçay, Siirt'te çeşitli ziyaretlerde bulundu.


Çelik, AFAD çalışanlarının sorunlarını yerinde çözmek adına Siirt İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Cahit Koyuncu'yu ziyaret etti. Ziyarette Siirt İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Cahit Koyuncu ile bir araya gelen Genel Başkan Ayhan Çelik, "Bugünde Siirt AFAD İl Müdürlüğü'nü ziyaret etmek amacıyla bir istişarede bulunduk. AFAD çalışanlarının sorunları ile alakalı neler yapılabilir ve nasıl bir çözüm yolu üretiriz diye bilgi alışverişinde bulunduk" dedi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Siirt İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Cahit Koyuncu da, "Bizi ziyarete gelen AFAD-SEN Genel Başkanı Ayhan Çelik ve beraberindeki Başkan Yardımcısı Doğan Sarıçay'a çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.


Ziyaret toplu fotoğrafın ardından sona erdi.

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