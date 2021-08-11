Afet bilincini geliştirmek üzere AFAD deprem simülasyon tırı Siirt'te vatandaşlara eğitim vermeye geliyor

İçişleri Bakanlığının 2021 Afet Eğitim Yılı ve 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi anma etkinlikleri kapsamında deprem simülasyon tırı farkındalık oluşturmak amacıyla Siirt'e geliyor.

Deprem bilincini arttırmak, deprem anında alınması gereken tedbirleri uygulamalı olarak göstermek amacıyla yola çıkan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) deprem simülasyon tırının, 15 - 23 Ağustos tarihleri arasında Siirt iline gelerek ilçelerde eğitim faaliyetlerine devam edeceği belirtildi.

AFAD olarak eğitime önem verdiklerini ve bu sene İçişleri Bakanlığı tarafından 2021 yılının afet eğitim yılı ilan edildiğini hatırlatan Siirt AFAD il müdürü M. Cahit Akkoyun, "Halkımıza bu konuda duyarlılık kazandırmak istiyoruz. Depremin ne zaman nasıl ve ne şekilde olacağını bilemeyiz ama tedbirleri almak bizim elimizde, kimsenin can ve mal kaybı olmaması için eğitim çalışmalarını ve önleyici tedbirleri çok önemsiyoruz. 17 Ağustos Marmara depremi anma etkinlikleri kapsamında, deprem simülasyon aracı ilimize gelecek. Siirt merkezde 15-17 Ağustos 2021 olacak olan deprem simülasyon tırımız 18 Ağustosta Eruh, 19 Ağustos'ta Pervari, 20 Ağustos'ta Şirvan, 21- 22 Ağustos'ta Kurtalan, 23 Ağustos'ta Baykan ilçemizde olacaktır, tüm halkımızı mutlaka eğitim faaliyetlerimize katılım sağlamaları için belirttiğimiz tarihte deprem simülasyon tırımıza davet ediyoruz” diye konuştu.