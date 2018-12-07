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Ağaçta mahsur kalan kedi için esnaf seferber oldu

Siirt’te ağaçta mahsur kalan kedinin imdadına esnaf yetişti.

Siirt'te ağaçta mahsur kalan kedinin imdadına esnaf yetişti.


Güres Caddesi'nde bir esnafa ait kedinin ağaçta mahsur kaldığını gören esnaf, kediyi kurtarmak için ağaca tırmandı. Ancak ürken kedinin ağacın daha yukarıdaki dallarına tırmanması üzerine bu kez başka bir esnaf daha ağaca tırmanmaya başladı. Yaklaşık 8 metre yüksekteki ağaç dalından alınan kedi, güvenli bir şekilde aşağıya indirilerek sahibine teslim edildi. Yoldan geçen vatandaşlar da olanları heyecanla izledi. Yaşananları cep telefonları ile görüntüleyen vatandaşlar, kedinin kurtarılmasını alkışladı.

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