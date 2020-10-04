İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ağaçtan düşen kadın hayatını kaybetti

Siirt’te bıttım toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kadın hayatını kaybetti.

Siirt'te bıttım toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kadın hayatını kaybetti.


Edinilen bilgilere göre, Eruh ilçesine bağlı Ormanardı köyünde bıttım toplamak için ağaca çıkan Halim K. (65) dengesini kaybederek yere düştü. Haber verilmesiyle olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler Halim K.'nin öldüğünü belirledi. Talihsiz kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.