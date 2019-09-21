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Ankara'da STSO standına yoğun ilgi

Ankara’da düzenlenen 2.

Ankara'da düzenlenen 2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi'nde Siirt ürünlerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.


Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Ankara Ticaret Odası'nın (ATO) ev sahipliğinde düzenlenen zirvede Siirt Ticaret ve Sanayi Odası'nın (STSO) standı yoğun ilgi gördü. STSO Yönetim Kurulu Başkanı Güven Kuzu, oda standını ziyaret eden vatandaşlara Siirt ürünlerinden ikram etti. STSO Başkanı Güven Kuzu, Ankara Ticaret Odası öncülüğünde düzenlenen Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi'ne katılarak Siirt'in yöresel ürünleri ve coğrafi işaretli ürünlerini tanıttıklarını dile getirdi. Kuzu, "Siirt'in yerel ürünlerinin ekonomik değerini artırmak için yoğun çaba sarf ediyoruz. Zirvede Siirt standı yoğun ilgi görüyor" dedi.

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