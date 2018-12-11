Ankaralı öğrenciler Siirt'e misafir oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'nın himayesinde; İçişleri Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen 'Biz Anadoluyuz' projesi kapsamında Ankara'dan Siirt'te gelen 45 öğrenci ve beraberindeki proje koordinatörü ile öğretmenler Siirt Valisi Ali Fuat Atik'i ziyaret etti.

Valilik Toplantı Salonunda öğrencilerle bir araya gelen Vali Atik, öğrencilerle tek tek ilgilenerek sohbet etti, günün anısına çeşitli hediyeler takdim etti. Öğrencileri Siirt'te misafir etmekten büyük mutluluk duyduğunu belirten Vali Atik, “İlimizin eşsiz doğa güzellikleri, tarihi ve kültürel mekanlarını gezme fırsatı bulan öğrenciler bu güzellikleri görürken diğer yandan da öğrenciler arasında güçlü bir gönül köprüsünü hep birlikte inşa edeceğiz. Sizler artık Siirt için birer gönül elçilerisiniz" dedi.