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Araçlar sürüye daldı, çok sayıda koyun telef oldu

Siirt’te bir otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan koyun sürüsüne çarptı.

Siirt'te bir otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan koyun sürüsüne çarptı. Yoldan geçen başka aracın da kazaya karışması sonucu çok sayıda koyun telef oldu.


Edinilen bilgiye göre kaza, Kurtalan ilçesi Çayırlı köy yolunda meydana geldi. Kurtalan istikametinden Çayırlı köy yolu girişinde bir otomobil yolun karşısına geçen koyun sürüsüne daldı. Yoldan geçen başka aracın da kazaya karışması sonucu çok sayıda koyun telef oldu. Kaza nedeniyle trafik kısa süreli tedbir amaçlı kapatıldı.


Kazaya ilgili inceleme başlatıldı.

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