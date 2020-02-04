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Askeri helikopter düşük riski bulunan kadın için havalandı

Siirt’in Pervari ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan köyde rahatsızlanan hamile kadın için askeri helikopter devreye girdi.

Siirt'in Pervari ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan köyde rahatsızlanan hamile kadın için askeri helikopter devreye girdi.


Edinilen bilgiye göre, Pervari'ye bağlı Keskinler köyünde 4 aylık hamile Nurten Uygun, kanaması olduğu için rahatsızlandı. Ulaşım yolunun karla kapalı olmasından dolayı kadının yakınları Siirt İl Jandarma Komutanlığı'ndan yardım istedi. Harekete geçen güvenlik güçleri askeri helikopter ile hamile kadına ulaştı. Helikoptere alınan kadın, Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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