İhlas Haber Ajansı

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Ateşi çıkan Dicle bebek için karla mücadele ekipleri seferber oldu

Siirt’in Pervari ilçesinde, yüksek ateş nedeniyle rahatsızlanan 1 yaşındaki Dicle Tutan, İl Özel İdaresi ekiplerinin kar nedeniyle kapanan yolu açmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Siirt'in Pervari ilçesinde, yüksek ateş nedeniyle rahatsızlanan 1 yaşındaki Dicle Tutan, İl Özel İdaresi ekiplerinin kar nedeniyle kapanan yolu açmasıyla hastaneye ulaştırıldı.



Siirt'in Pervari ve Şirvan ilçelerinde yoğun kar ve tipi ulaşımı olumsuz etkiledi. Yoğun kar nedeniyle 18 köy yolu ulaşıma kapandı. Pervari İlçesine bağlı Karşıyaka köyünde yüksek ateş nedeniyle rahatsızlanan Dicle Tutan'ın yakınları yetkililerden yardım istedi. Bilgi verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi ekipleri, iş makineleriyle köy yolunu ulaşıma açtı. Ardından sağlık ekipleri, Tutan bebeği hastaneye ulaştırdı. Pervari Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



Köy yollarında çalışmalar devam ediyor


Pervari ve Şirvan ilçelerinde bazı araçlar kara saplanıp mahsur kaldı. Sürücülerin ihbarı üzerine harekete geçen İl Özel İdaresi kurtarma ekipleri yaptıkları çalışmayla araçları kurtardı. Ekipler, 18 köy yolunu kardan temizleyip yeniden ulaşıma açtığı belirtildi.

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