İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Avrupa'nın en büyük barajında doluluk oranı arttı

Siirt’te bulunan Türkiye ve Avrupa’nın en büyük barajı olan Çetin Barajı’nda su doluluk oranı sevindirdi.

Siirt'te bulunan Türkiye ve Avrupa'nın en büyük barajı olan Çetin Barajı'nda su doluluk oranı sevindirdi. Çetin Barajı'nın elektrik üretimine başlanmasıyla ekonomiye katkısının yılda 80 milyon dolar olacak.


Çetin Barajı'nda doluluk oranı geçen yıl şubat ayından bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Siirt'te yağan yağmur ve kar Çetin Barajı'nda doluluk oranının 124 milyon metreküp olmasını sağlarken geçen yıl şubat ayından bu yana en yüksek su seviyesine ulaşıldı. Siirt'in Şirvan ile Pervari ilçeleri sınırları içerisinde bulunan ve Dicle Nehri'nin en büyük kolu olan Botan Çayı üzerinde yer alan Çetin Barajı'nın işletmeye alınması ile birlikte toplam kurulu gücü 420 megavat saat olan barajdan yılda 1 milyar 174 kilovat saat enerji üretilecek, milli ekonomiye yılda yaklaşık 500 milyon lira katkı sağlanacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.