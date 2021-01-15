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Avustralya Büyükelçisi Innes-Brown'dan Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu'na ziyaret

Avustralya’nın Ankara Büyükelçisi Marc Innes-Brown, Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu.

Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Marc Innes-Brown, Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.


Ziyarette Vali Osman Hacıbektaşoğlu, Avustralya Büyükelçisi Marc Innes-Brown ile bir süre görüşerek sohbet etti. Vali Hacıbektaşoğlu, iki ülke arasındaki sosyal, kültürel ve ekonomik ilişkileri değerlendirme fırsatı buldukları ziyaretten dolayı memnuniyet duyduğunu kaydetti.


Ziyaret, görüş alışverişinde bulunulmasıyla sona erdi.

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