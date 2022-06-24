Babasından borç para aldı, açtığı iş yerinde 10 kişiye istihdam sağladı

10 kişiye istihdam sağlayan Batur, hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Siirt'te modern bir güzellik salonunun ihtiyaç olduğunu düşündüğünü söyleyen Batur, bölge kadınlarının güzelliğine önem verdiğini dile getirdi. Siirt'te güzellik merkezi açma hayali olduğunu aktaran Batur, “Yeterli finansman kaynağı bulamadığım için hayallerim yarım kaldı. Babamdan aldığım borç parayla Siirt'in en büyük ve en donanımlı güzellik merkezini açtım. Sadece Siirt'te değil, bölgeye hizmet veriyoruz. 10 kişiye istihdam yaşamanın gururunu yaşıyoruz. İlerleyen sürede bunu iki katına yakın arttıracağız. Kaliteli ve hijyenik bir ortamda deneyimli personellerimizle hizmet veriyoruz. Herkesi bekliyoruz” dedi.

Siirt'te önemli bir ihtiyaç olduğunu söyleyen müşteri Özlem Gümüşten, yüzündeki cilt lekeleri için ilk seansını yaptırdığını söyledi. Gümüşten, “Buradan güzel bir hizmet aldım. Güler yüzlü personeller sayesinde daha fazla sıcak bir ortam hissettim. Siirt'te böyle bir yerin açılması beni çok mutlu etti. Bende buraya cilt bakımı yaptırmaya geldim. Gerçekten çok memnun kaldım. Böyle büyük ve donanımlı bir yerin Siirt'te açılmasına çok memnun oldum. Herkese de tavsiye ederim” diye konuştu.

Çalışan Sibel Ekin ise Siirt'te böyle bir güzellik merkezinin açılması çok isabetli olduğu değerlendirmesinde bulundu. Ekin, “Bu çapta bir güzellik merkezinin açılması sadece Siirt'te değil de bölgeye hitap etmektedir. Böyle bir yerin açılmasına çok mutlu oldum. Cihazlarımızın tamamı son teknoloji ve konforlu yüksek performanslı cihazlardır. Bizlere gönül rahatlığıyla güvenebilirsiniz. Herkesi bekliyoruz” şeklinde konuştu.