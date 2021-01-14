İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bakan Kasapoğlu, çocuklarla voleybol oynadı

Bir dizi temas ve incelemelerde bulunmak üzere Siirt’te gelen Gençlik ve Spor Bakanı Dr.

Bir dizi temas ve incelemelerde bulunmak üzere Siirt'te gelen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kent merkezinde yapılan voleybol sahasında çocuklarla voleybol oynadı.


Çocuklara çeşitli hediyeler dağıtan Bakan Kasapoğlu, daha sonra Siirt Valiliğini ziyaret etti. Siirt Valiliğine gelen Bakan Kasapoğlu'nu valilik girişinde vali yardımcıları ve ilçe kaymakamları karşıladı. Bakan Kasapoğlu gazetecilere yaptığı açıklamada, verimli bir ziyaret olması temennisinde bulundu. Bakan Kasapoğlu, "Bundan sonra Siirt'te spor alanında gençlik yatırımlarında yeni bir döneme başlıyoruz, onun startını vermek için buradayız. İnşallah her zamanki gibi bereketli verimli bir ziyaret olur" şeklinde konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.