Bakan Soylu Siirt'te

Seçim çalışmaları kapsamında Siirt'te gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, il merkezindeki temaslarının ardından halka seslenmek üzere Eruh ilçesine geçti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu çeşitli ziyaret ve temaslarda bulanmak üzere Siirt geldi. Siirt Havaalınında Vali Ali Fuat Atik ve beraberindeki protokol üyeleri tarafından karşılanan Bakan Soylu, daha sonra Eruh ilçesine geçti. Bakan Soylu'yu Eruh İlçe Kaymakamı Mürteza Dayanç ve vatandaşlar coşkuyla karşıladı.

Daha sonra 15 Temmuz Demokrasi Meydanına geçen Bakan Soylu, burada vatandaşlara seslendi.