Bakan Yardımcısı Baydaş ve Jandarma Genel Komutanı Çetin, Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu'nu ziyaret etti

Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Gara'da, bölücü terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen jandarma er Süleyman Sungur'un cenaze törenine katılmak üzere Siirt'e gelen Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'nu ziyaret etti.

Valilik girişinde Vali Hacıbektaşoğlu tarafından karşılanan Bakan Yardımcısı Baydaş ve Jandarma Genel Komutanı Çetin daha sonra valilik makamına geçerek, Vali Hacıbektaşoğlu ile bir süre görüştü. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Hacıbektaşoğlu, Bakan Yardımcısı Baydaş ve Jandarma Genel Komutanı Çetin ve beraberindeki heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Valilik ziyaretine, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Şırnak Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Ali İhsan Ersoy, Siirt İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin katıldı.

Valilik ziyaretinin ardından Vali Hacıbektaşoğlu, Bakan Yardımcısı Baydaş, Jandarma Genel Komutanı Çetin ve beraberindeki heyet ile birlikte Şehit jandarma er Süleyman Sungur için Tugay Komutanlığında düzenlenen şehit cenaze törenine katıldı.