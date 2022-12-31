Bakan Yardımcısı Gizligider, Siirt'te temaslarda bulundu

Bölgedeki köy muhtarlarıyla toplantı yapan Bakan Yardımcısı Gizligider, Eğlence köyüne köprü yapılmasını talep eden köylülerin sorununu yerinde inceledi. Burada temaslarını tamamlayan Bakan Yardımcısı Gizligider, daha sonra merkeze bağlı Kalender köyü yolunda incelemede bulundu.

Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bünyesinde kurulan ‘Siirt Ağaç Müzesi'ni de gezen Gizligider, çiftçilerin taleplerini dinledi, üreticilere devlet destekli makine ekipman dağıttı.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bakanımızın selamı ve talimatıyla buradayız. Sabah 09.00 itibarıyla arazideydik. Bahsettiğiniz noktaları bizzat gezerek ilgililerle istişare ederek müşahede ettik. Arazinin özelliklerinden kaynaklı bir takım teknik gecikmelerin olduğu doğrudur ancak bunlar şu anda kontrol altında. Önümüzdeki hafta itibari ile üst düzey yeni bir toplantı yapılarak buradan aldığımız bilgilerle bakanımızın da talimatlarıyla inşallah buradaki gecikme telefi edilecek. Biz buraya geldiysek bu sorumluluğu aldıysak bunun gereğini de yapmak üzere geri döneceğiz. Bunun da yakında açıklamasını il başkanımız, milletvekilimiz, valimiz sizinle mutlaka paylaşacaktır” ifadelerini kullandı.

Ziyarette Bakan Yardımcısı Gizligider'e Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Ak Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, AK Parti Siirt İl Başkanı Ekrem Olğaç, Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan ve DSİ yetkilileri eşlik etti.