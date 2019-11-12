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Bakan Yardımcısı Tancan, Vali Atik'i ziyaret etti

Siirt genelinde gerçekleştirilen enerji yatırımlarını yerinde incelemek üzere kente gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Siirt Valisi Ali Fuat Atik’i ziyaret etti.

Siirt genelinde gerçekleştirilen enerji yatırımlarını yerinde incelemek üzere kente gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Siirt Valisi Ali Fuat Atik'i ziyaret etti.


Bakan Yardımcısı Tancan'a, EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, EPDK Yönetim Kurulu üyeleri ve Limak Holding ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir eşlik etti. Valilik şeref defterini imzalayan Bakan Yardımcısı Tancan daha sonra Vali Atik ile bir süre görüştü. İlde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Vali Atik, ziyaret anısına Bakan Yardımcısı Tancan ve beraberindeki heyete üzerinde Türk bayrağı işlemeli yöreye ait el dokuması Siirt tiftik battaniyesi hediye etti.


Bakan Yardımcısı Tancan ve beraberindeki heyet daha sonra Çetin HES ve Alkumru Barajlarına geçerek incelemelerde bulundu.


Bakan Yardımcısı Tancan daha sonra kentten ayrıldı.

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